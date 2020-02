Solskjær: – Jeg endrer ikke kurs

Engelske aviser spekulerer fredag i at søndagens FA-cupkamp mot Tranmere kan bli Solskjærs siste som United-manager. Store deler av publikum forlot Old Trafford før slutt i onsdagens hjemmetap mot Burnley, og stemningen ble av en tidligere United-spiller beskrevet som «giftig».

– Jeg skal ikke lyve. Selvsagt er vi skuffet og nedfor. Det er ikke hyggelig å tape to kamper på rad, men det er kort tid til neste kamp. Det er bare å komme seg over det, sa Solskjær.

– På treningsbanen er stemningen fortsatt god. Når vi ikke vinner er det naturlig at supporterne lufter sin frustrasjon, men i denne klubben blir man vant til at det går opp og ned. Vi må bare gjøre det bedre neste gang.

Han minnet om at det tar tid å bygge et lag som kan vinne.

Uten tak

– Jeg tror fansen vet hva vi har startet på. Klubben har gitt meg en oppgave og stoler på at jeg skal utføre den. Når du starter på et prosjekt så holder du deg til planen, du endrer den ikke etter seks måneder eller et år. Jeg skal gjøre det jeg har fått tillit til å gjøre. Jeg håper det er godt nok og at de ser det vi gjør er rett. Alle mine samtaler med klubben har vært positive, sa han.

Han brukte sterke ord for å illustrere størrelsen på oppgaven.

– Grunnmuren må være bra. Du reparerer ikke bare taket når du skal fikse et hus, du må rive det og bygge det opp fra grunnen, sa han.

– Det har vært noen regnværsdager i det siste, og jeg skulle ønske vi var under tak, men vi kan ikke gjemme oss. Vi har en god kjerne spillere som tror på seg selv. Sammen med noen signeringer og spillere som kommer tilbake fra skade så vil vi være bedre stilt, fortsatte Solskjær.

– Se på Jürgen Klopp. Han brukte flere år på å bygge sitt lag. Det går bra med dem nå.

Sterk mentalt

Han fikk spørsmål om hvordan han personlig takler situasjonen.

– Jeg bruker tid med familien og prøver å koble av, men man kan ikke ta til seg all kritikk. Det kommer alltid til å være støy, men jeg føler at jeg, og alle her, er sterke mentalt og har full tro på det vi gjør, sa han.

Søndag handler det om FA-cup mot Tranmere fra nivå tre. Motstanderen ble klar først torsdag kveld.

– Vi så kampen deres i går, og vi skal se mer på dem, sa Solskjær, som fortalte at Victor Lindelöf er frisk igjen etter sykdom og kan være aktuell for spill.

Baneforholdene på Prenton Park ble også et tema.

– Banen er ikke bra, men det er likt for begge lag. Denne generasjonen, som er oppvokst med kunstgress og fine baner, er bortskjemt. De må være skjerpet søndag og være forberedt på at ballen kan sprette rart, sa Solskjær.