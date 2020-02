– Solskjær må ha forsterkninger

Solskjær og hans Manchester United gikk på et pinlig 0-2-tap hjemme mot Burnley i onsdagens ligakamp. For første gang på 58 år vant Burnley på Old Trafford. Før kampen var over var det titusenvis av tomme seter, og tilskuerne som var igjen sa klart ifra hva de mener om klubbens ledelse.

Ifølge tall fra Opta har Manchester United tapt flere Premier League-kamper (12) enn de har vunnet (11) etter at Solskjær fikk jobben som permanent manager i mars i fjor.

Uniteds tidligere forsvarskjempe Rio Ferdinand er én av flere som kom med kraftig kritikk mot laget etter tapet for Burnley.

– Skolebarna rundt om i landet kommer ikke til å ville ha på seg Manchester United-drakt, sa han blant annet.

Klubben har imidlertid ingen planer om å sparke Solskjær. Sky Sports skrev torsdag at styret har full tillit til nordmannen.

– Trenger kvalitet

Men kritikken vokser. Mange peker på at det er investert hundrevis av millioner kroner i en tropp som i dag i beste fall er middelmådig.

TV 2-kommentator og United-ekspert Øyvind Alsaker skriver på tv2.no at klubben driver «for vær og vind» og har gjort det siden Alex Ferguson ga seg for sju år siden.

– Bomkjøpene har vært altfor mange, overflødige spillere hever skyhøy lønn og er nesten umulige å flytte på, hevder TV 2-profilen, som er klar på at klubben ikke kan lene seg på de unge spillerne og at den trenger forsterkninger umiddelbart.

– Dersom hierarkiet på Old Trafford mener at Solskjær er rett mann, må de skaffe ham forsterkninger før januar løper ut, ifølge Alsaker.

United har ingen sportsdirektør, og mange kritiserer rekrutteringsstrategien som i stor grad har gått ut på å satse på unge spillere.

Skader

Nøkkelspillere som Marcus Rashford, Paul Pogba og Scott McTominay er ute med skader, og Solskjær innrømmer at han nå trenger noen klassesigneringer før januarvinduet stenger.

– Jeg er ansvarlig for det som skjer på banen. Vi ser etter forsterkninger. Vi trenger å forsterke , sa Solskjær, ifølge Sky Sports.

Nylig ble kaptein Ashley Young solgt til italienske Inter.

– Vi tok beslutningen om å la noen spillere gå siden vi trengte å starte på nytt, sa Solskjær og la til at klubben har øynene på et klart mål og en viss type spiller.

– Vi vet at vi trenger kvalitet, fortsatte han.

Sporting Lisboas stjernespiller Bruno Fernandes skal være nær en overgang til Manchester United. Samtidig skal Solskjær være svært interessert i Birmingham Citys 16 år gamle Jude Bellingham, ifølge Sky Sports.

Forsvarer spillerne

Manageren ønsker ikke å kritisere spillerne sine etter Burnley-kampen. Han mener mange av lagets unggutter er mentalt slitne etter å ha spilt mer enn de burde. Nye signeringer vil kunne lette presset på de unge, utmattede spillerne.

– Guttene gir alt. Mange av dem opplever dette for første gang i livet, og det er vanskelig. Forventningene til denne klubben er også høye, og noen har spilt 10, 12, 15 kamper, og det er ikke lett for dem, sa Solskjær til klubbens nettsted.

United ligger utrolig nok på femteplass med så lite som 34 poeng. Klubbene på de ni neste plassene ligger innenfor fire poengs avstand. Samtidig er det bare seks poeng opp til Chelsea, som innehar den viktige 4.-plassen. Opp til serieleder Liverpool er det utrolige 33 poeng. Jürgens Klopps menn har i tillegg én kamp til gode på United.

Neste oppgave for Solskjærs lag blir søndagens FA-cupkamp borte mot Tranmere, som er tredje sist i 1. divisjon. Motstanderen ble klar først torsdag kveld, da Tranmere vant omkampen mot Watford.