Rio Ferdinand: – Jeg er flau

– Jeg sitter her oppe og er flau! Folkene i toppen er nødt til å gjøre endringer. Dette kan ikke forsvares, raste den tidligere United-spilleren i BT Sport-studio etter kampslutt.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United får hard medfart etter tapet på Old Trafford. I sluttminuttene strømmet folk ut av stadion mens United-laget desperat jaget målet som ville skapt ny spenning.

– I det 84. minutt så jeg folk som forlot stadion. Det er uhørt på Old Trafford. Å se folk forlate stadion med forakt i ansiktet er flaut. Den nedadgående spiralen de sju siste årene har vært bemerkelsesverdig, sa Ferdinand.

Han rettet samtidig kraftig kritikk mot laget, som han ikke mener ikke holder mål.

– Jeg ser ikke et lag verdt 600 millioner pund her ute. Hva er det som er blitt kjøpt? Jeg sitter her og er flau. Nå er de som styrer klubben nødt for å gjøre noen endringer. De kan ikke forsvare dette, tordnet Ferdinand.

Solskjær innrømmet etter kampen at det laget ikke var godt nok.

– Vi skapte ikke store nok sjanser til å score mål, og det skuffer meg selvfølgelig. Vi må bare si at det var en vel fortjent Burnley-seier, sa Solskjær til TV 2.

BBCs fotballekspert Martin Keown mener Solskjær ikke kommer til å være manager etter denne sesongen.

– Noen mener han bør få mer tid, men dette er Manchester United, sier den tidligere toppspilleren til BBC Sport.

En av dem som mener nordmannen bør få mer tid, er tidligere lagkamerat Phil Neville. Han sier klubben bør signere minst to nye spillere i overgangsvinduet i januar.