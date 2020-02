Faren hevder PSG-stjerne vil spille for Atlético Madrid

32 år gamle Cavani er ute i kulden i den franske fotballstorheten. Den langhårede spissen har slitt med å få spilletid i PSG etter at Mauro Icardi kom til klubben i sommer.

Så langt har det bare blitt ni ligakamper denne sesongen.

En rekke klubber skal være på jakt etter uruguayanerens signatur, men Atlético Madrid og trener Diego Simeone synes å være hans foretrukne valg.

– Jeg skulle ønsket at han spilte her, Simeone ønsker han nå, men hovedtreneren til PSG sier han trenger ham (Cavani) for å konkurrere i mesterligaen, sa fotballstjernens far Luis til det spanske TV-programmet El Chiringuito onsdag.

– Jeg tror det er stor sjanse for at han går til Atletico. Det er også en mulighet å gå til klubben i juni. Mange andre klubber er interesserte, men når du har gitt ditt ord til en klubb, respekterer du det, fortsatte han.

Tre avslåtte bud

Cavani senior kritiserte også PSG.

– Han er en spiller som trenger spilletid, og i øyeblikket får han bare fire og seks minutter per kamp. PSG behandler ham urettferdig, sa han.

Atlético Madrid har slitt med å score mål i La Liga denne sesongen. Cavani kan være løsningen på problemet.

– Paris-Saint Germain har avslått tre bud fra Atlético Madrid, sa Cavanis mor Berta Gómez til den spanske avisen AS onsdag.

– Sønnen min har bedt om å få forlate klubben, og vi venter nå på en avtale mellom klubbene, tilføyde hun.

Chelsea aktuell

Chelsea skal på sin side ha tilbudt Paris Saint-Germain en låneavtale for Cavani, melder den britiske storavisen The Times. London-klubben er angivelig interesserte i å hente Cavani på en 18 måneder lang låneavtale.

– Han er en kjempespiller. Jeg har spilt mot han og har alltid elsket hans mentalitet og holdning. Og hans målrekord snakker for seg selv, sa Frank manager Lampard på en pressekonferanse tidligere denne uken ifølge The Times.

Tirsdag måtte Chelsea-sjefen se klubbens fremste målscorer Tammy Abraham rusle av banen etter storoppgjøret mot Arsenal med en ankelskade. Spissen fullførte kampen, men kun fordi Chelsea hadde brukt alle sine tre bytter.

Abraham kolliderte med reklameskiltene bak det ene målet etter å ha blitt dyttet av Arsenals Rob Holding. Skulle skaden vise seg å være alvorlig, er det dårlig nytt for London-klubben.

Edinson Cavani blir 33 år i februar.