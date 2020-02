Keeper før Haaland-møte: – Håper ikke eventyret fortsetter

Haaland er brennhet etter lørdagens drømmedebut i Borussia Dortmund-drakten. Med tre scoringer på 20 minutter bidro han sterkt til å snu 1-3 til 5-3-seier i ligamøtet med Augsburg.

I debuten startet rogalendingen på benken, men fredag forventes det at spissjuvelen vil få sjansen fra start i hjemmekampen mot Köln.

– Jeg håper at Haalands eventyr ikke fortsetter på fredag, og at vi får tak på ham, sier Köln-keeper Timo Horn i et intervju med nitro-tv.de foran møtet med den norske storscoreren.

Mer enn Haaland

Horn advarer samtidig sterkt mot at det blir rettet for mye fokus mot å stoppe Haaland.

– Dortmund er selvsagt mer enn Haaland. Det kommer til å bli en meget vanskelig oppgave for oss, sier sisteskansen.

Köln kommer til Dortmund med en meget solid kamprekke i ryggen. Fire strake seirer har det blitt i Bundesliga, tre av dem før jul. I første kamp etter vinterpausen ble Wolfsburg slått 3-1.

I debuten mot Augsburg fikk Erling Braut Haaland mye bakrom å løpe i etter innhoppet i annen omgang. Det samme blir neppe tilfellet på hjemmebane fredag.

– Vi kommer til å ligge litt lavere, men det sier seg selv når du møter Dortmund på en fredag kveld foran 80.000 tilskuere, sier Horn.

Store forventninger

Det blir med andre en formidabel ramme rundt Haalands første opptreden på sin nye hjemmebane. Forventningene er i tillegg skrudd i været etter brakdebuten.

Dortmund har tre lag foran seg på tabellen i Bundesliga etter 18 serieomganger. Opp til Leipzig på tabelltoppen skiller det sju poeng.

Köln ligger på en langt mer beskjeden 13.-plass, men er altså formsterke med fire strake seirer i den tyske bundesligaen.