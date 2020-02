Lundby jager fire på rad i Romania

Hoppdronningen fra Bøverbru har gjort det til en vane å prege resultatlisten i Romania. De tre siste rennene i Rasnov har endt med seier, og i fem av de seks siste rennene har Lundby vært enten nummer én eller to.

Denne sesongen har det være lenger mellom besøkene på toppen av seierspallen for den seiersvante 25-åringen. Samtidig har ikke Lundby vært dårligere enn nummer sju i noe renn.

I japanske Zao sist helg ble det 5.- og 3.-plass. Nå setter Lundby sin lit til at seierskontoen får påfyll i Romania, der det er individuelt renn både lørdag og søndag.

Leder verdenscupen

Stikkordet blir skråsikkerhet i bakken.

– Jeg har gjort det godt i Rasnov de siste årene og er klar til dyst igjen. Min oppgave før helgen blir å sørge for at jeg har hodet og teknikken klar, slik at jeg kan reise til Romania og vise selvtillit og skråsikkerhet i bakken. Om jeg får til det, og tar ut gode tekniske hopp, så skal jeg være med for å fighte om seieren igjen, sier Lundby.

Bøverbru-jenta har fortsatt den gule ledertrøya i verdenscupen foran rennene i Romania, men pustes hardt i nakken av flere rivaler. Østerrikske Eva Pinkelnig er i kjempeform. Hun har vunnet de tre siste verdenscuprennene og er nå kun ett fattig poeng bak Lundby.

To andre østerrikske jenter, Chiara Hölzl og Marita Kramer, har også vunnet renn denne sesongen.

– Maren er i kampmodus og gleder seg til nye fighter mot østerrikerne og de andre i toppen, sier landslagssjef Christian Meyer.

Bråten blir hjemme

Landslagssjefen er tydelig på at Lundby fortsatt har en del å gå på, til tross for tredjeplassen i Zao sist søndag.

Til verdenscuprennene i Romania får totningen med seg Silje Opseth og Anna Odine Strøm. Opseth leverte karrierebeste med sjuendeplass i Zao, mens Strøm gjorde sitt beste renn for sesongen med niendeplass.

Landslagskollega Ingebjørg Saglien Bråten var også med til Japan, men blir nå hjemme i Norge de to kommende rennhelgene.

– Ingebjørg blir hjemme når det er hopping i Rasnov og Oberstdorf for å utvikle et høyere snittnivå som vi vet at hun har inne, sier landslagssjef Meyer.

Det er kvalifisering i Rasnov fredag.