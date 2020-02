Tysk legende om hattrick-Haaland: – Verdt hver euro

Lørdag ligadebuterte Haaland for den tyske storklubben med et innhopp som ga gjenklang i hele fotball-Europa. Med tre scoringer på 20 minutter snudde 19-åringen kampen mot Augsburg til 5-3-seier.

Prestasjonen har skapt hysteri og Haaland-feber. I tyske medier koker det av Haaland-stoff.

– Det å score tre mål på 20 minutter i bundesligadebuten som 19-åring, og å snu en bortekamp gjennom det, er en fantastisk prestasjon. Denne overgangen var bare perfekt for Borussia Dortmund, skriver den tyske legenden Lothar Matthäus i sin ukentlige spalte hos Sky.

Han er ikke i tvil om at Dortmund vil få valuta for Haaland-investeringen og spår at nordmannen vil vise seg å være «verdt hver euro».

Tyske medier har anslått at Dortmund la rundt 200 millioner norske kroner på bordet for å sikre seg 19-åringens signatur.

Lothar Matthäus skriver videre at han tror Haaland gikk rett inn i den tyske storklubbens lønnsadel da han undertegnet avtalen med sin nye arbeidsgiver.

– Jeg tror Haaland umiddelbart ble en av de best betalte i Dortmund. Sammen med kaptein Marco Reus og forsvarssjef Mats Hummels er den unge nordmannens lønn høyst trolig midt i den tosifrede millionklassen, og med rette, skriver 58-åringen.

Neste oppgave for Haaland og lagkameratene i Dortmund er fredagens hjemmekamp mot Köln.