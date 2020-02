Deila-elev: – Han er litt som Klopp

Daværende Celtic-trener Deila hentet Mackay-Steven til den skotske storklubben i januar 2015. I Glasgow feiret de to store framganger sammen.

I fjor ble Mackay-Steven hentet til New York City, og på nyåret ble det klart at Ronny Deila er engasjert som trener i Major League Soccer-klubben. Dermed var det duket for gjenforening på amerikansk jord.

Mackay-Steven er full av lovord om sin norske sjef. Han kaller Deila en moderne trener og løfter fram telemarkingens åpne og inkluderende væremåte. Samtidig gir han Deila merkelappene kunnskapsrik, taktisk og trener som står for underholdende fotball.

– Fansen kommer til å like måten han ønsker å spille på, sier skotten i en podkast hos nettstedet prosoccerusa.com.

– Han liker å engasjere supporterne, går rundt på stadion etter kampene – litt som Jürgen Klopp, som ser fordelene ved å ha et publikum som står bak laget, tilføyer han.

29-åringen tror Deila er rett mann for jobben han nå har fått og tatt på seg.

– Han er virkelig en intens manager og liker at laget hans presser mye. 90 minutter med høy intensitet. Jeg tror han er den perfekte manager for spillerne vi har her, sier Mackay-Steven.

Deila måtte tåle tap i sine to første kamper som New York-manager. Florida Cup-møtene med Palmeiras og Corinthians endte begge med 1-2-tap.