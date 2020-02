Carlsen møter sjakkens nye wonderboy

Partiet i Wijk aan Zee-turneringen er imøtesett av flere grunner. Ikke bare er iranskfødte Firouzja ansett for å være en av sjakksportens aller mest spennende unge spillere. Duellen kan også være et møte mellom mannen som akkurat nå er verdens beste sjakkspiller og hans framtidige arvtaker.

Firouzja har vært et stjerneskudd på sjakkhimmelen i lengre tid, og på sett og vis følger han i Magnus Carlsen fotspor. 16-åringen nådde ifølge nettstedet chess24.com den ettertraktede grensen på 2700 ratingpoeng i like ung alder som Carlsen.

Det har de færreste klart.

VM-drama

Onsdag skal de to måle krefter for første gang i langsjakk-sammenheng. Det betyr imidlertid ikke at Carlsen og Firouzja aldri tidligere har sittet på hver sin side av et sjakkbrett. Tvert imot.

Så sent som under hurtigsjakk-VM i Moskva i romjulen møttes de til det som utviklet seg å bli en høydramatisk parti. Den unge iraneren, som har sluttet å representere fødelandet, hadde på mange måter Carlsen i kne. Firouzja hadde tre bønders overtak, men tapte likevel partiet som følge av at tiden hans gikk ut.

De avgjørende sekundene tapte 16-åringen da han veltet en brikke og måtte bruke to sekunder på å rette den opp.

Etter partiet var stjerneskuddet rasende. Han anklaget Carlsen for å ha kommet med verbalt utbrudd i kjølvannet av episoden med den veltede brikken som satte ham ut av spill. Dommerne ga ikke Firouzja medhold.

Leder turneringen

Hurtigsjakk-VM endte med at 16-åringen tok en sensasjonell sølvmedalje bak Carlsen. Hadde partiet mot nordmannen endt med seier, kunne gullkampen endt med motsatt utfall.

Firouzja beviste samtidig at han har voldsomme ferdigheter i sjakk med kort tenketid, hvilket Carlsen også har bevist at han behersker bedre enn de aller fleste.

I Wijk aan Zee-turneringen har Firouzja vist at han også er en stjerne i langsjakk. Foran tirsdagens Carlsen-duell leder 16-åringen turneringen i Nederland sammen med Fabiano Caruana. Begge har 5,5 poeng etter åtte partier.

Carlsen er på sin side sjettemann med 4,5 poeng.

Dermed er det duket for en stjerneduell i Nederland tirsdag.

Firouzja bor i Frankrike. Han har sluttet å representere Iran som følge av at det ikke vil gitt anledning til å spille mot israelske spillere. Årsaken er den politiske konflikten mellom Iran og Israel.