Tøft EM-liv for Sagosen og co.

Norge fortsetter mesterskapet i Malmö. Flere av de norske spillerne sikrer anklene fra vonde overtråkk ved å teipe dem, noen både på trening og i kamp. Med seg i EM har det medisinske støtteapparatet et lass med utstyr, blant annet en liten pall med sportsteip. Det er ikke så rart.

Skadene florerer som regel i håndballmesterskap. – Vi regner med at det er 30 ganger større risiko for å bli skadet i kamp enn på trening, sier landslagets fysioterapeut Harald Markussen til NTB.

– Blir behandlet som kjøtt

Han er klar på at kampprogrammet, totalt i klubb- og landslag, er altfor hardt.

– Vi blir behandlet som kjøtt. Noen må snart sette foten ned, sa Frankrikes keeper Vincent Gérard oppgitt i fjor.

De beste spillerne har en knallhard belastning i hverdagen. Flere norske profiler er allerede oppe i over 40 obligatoriske klubbkamper denne sesongen.

De beste landslagene kommer til å spille tre mesterskap (EM, OL og VM) i løpet av de neste tolv månedene. I tillegg kommer for mange OL-kvalifisering og VM-kvalkamper.

Fra fredag til onsdag spiller Norge fire kamper i EMs hovedrunde.

– Gir og får juling

Det er brutale tall, og jo lenger ut i EM man kommer, vil helsesmellene komme hyppigere. Da Sagosen slo gjennom i EM for fire år siden, spilte han med et brudd i hånden finalehelgen.

Markussen anslår at det vil gå med fem kilometer med sportsteip i EM-perioden bare for hans spillere. Det er 500 ruller.

Markussen gjør hele teipjobben alene.

Herre-EM er et mesterskap for gigantene. Hos Norge er det mer regelen enn unntaket å være godt over 190 centimeter høy og veie nær 100 kilo. Det smeller i taklingene.

– Du gir og får juling, sier Harald Reinkind til NTB om hverdagen ute på banen.

Norge har så godt som være forskånet for alvorlige skader på herrelandslaget de siste årene.

Men Magnus Abelvik Rød måtte si takk for seg mandag etter å ha pådratt seg et brudd i foten.