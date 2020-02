Solskjær-elev uskadd fra bilkrasj

Verre gikk det med fotballstjernens bil, en Lamborghini i millionklassen. Den ble påført store skader, melder britiske Mirror.

Avisen bringer bilder av det som skal være Romeros stygt ramponerte bil.

En annen britisk storavis, Independent , skriver at Manchester United bekrefter at 32 år gamle Romero var involvert i ulykken like ved treningsfeltet Carrington. Klubben opplyser videre at argentineren ikke har pådratt seg skader.

Romero har fått sjansen av Ole Gunnar Solskjær i ni kamper så langt denne sesongen.

Søndag satt han på benken da United røk 0-2 for Liverpool.