Haaland med knockout på anerkjent spillerbørs

Han er inne på rundens lag selvfølgelig. Ingen andre av de elleve oppnår en ren 1-er. – Drømmedebut, skriver Kicker i sin begrunnelse.

Haaland scoret tre ganger som innbytter i 5-3-seieren over Augsburg borte. Laget hans lå under 1-3 da nordmannen kom inn.

Kickers spillerbørs har vært i sving i mange tiår og har en sterk posisjon i Tyskland. Det er svært sjelden at spillere får karakteren 1.

Haaland ble det store navnet i Bundsliga sist helg. Hans debut skapte overskrifter også utenfor Tysklands grenser.

Haaland kan få sin hjemmedebut mot Köln fredag. 19-åringen kom fra Salzburg for vel 200 millioner kroner.

Markedsverdien hans er trolig oppe i 800 millioner.

Dette sa Haaland til Viasport etter sitt hattrick lørdag. – For å være helt ærlig så er jeg ganske rolig. Da jeg og pappa bestemte oss for denne klubben, så vi at den hadde spillere som kunne spille meg gjennom. Før kampen tenkte jeg at jeg skulle score et mål. Da Augsburg gikk opp til 3-1, tenkte jeg at jeg måtte score hattrick.