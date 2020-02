Kansas City Chiefs og San Francisco 49ers klare for Super Bowl-finale

Kampen mot Green Bay Packers ble aldri spennende, melder det danske nyhetsbyrået Ritzau. Etter 27-0 til 49ers i pausen var kampen nær ved å være avgjort. Packers meldte seg på i andre omgang, men kunne ikke forhindre at 49ers vant 37-20.

Det er første gang siden 2012-sesongen at San Francisco 49ers er i Super Bowl-finalen, skriver Washington Post. Laget vant sist den gjeve tittelen i 1994.

Tidligere søndag kveld sikret Kansas City Chiefs seg et gjensyn med Super Bowl for første gang på 50 år, melder Reuters. Laget vant 35-24 over Tennessee Titans i mesterskapet i amerikansk fotball.

Super Bowl spilles søndag 2. februar.