Mahomes førte Chiefs til Superbowl, møter 49ers

Ikke siden norske Jan Stenerud i 1970 sparket 11 poeng i finaleseieren over Minnesota Vikings (23-7) har Chiefs spilt finale. Om to uker kan klubben vinne en ny tittel.

Da må San Francisco 49ers beseires i Miami. Niners er ute etter sin første tittel på 25 år, og den sjette totalt, og løp Green Bay Packers over ende i sin 37-20-seier i semifinalen. Raheem Mostert løp med ballen 220 yards og scoret fire touchdown.

24-årige Mahomes har gjort kometkarriere i NFL og ble i fjor kåret til årets spiller (MVP). Denne sesongen har han blitt overskygget av enda yngre Lamar Jackson i Baltimore Ravens, men det var Mahomes som greide å føre laget sitt helskinnet gjennom sluttspillet til Superbowl.

– Det var fantastisk å få til dette, og særlig å gjøre det på hjemmebane, men vi er ikke ferdige. Vi skal spille vår beste kamp i Superbowl, sa Mahomes.

Mahomes kastet tre touchdownpasninger, men det er det han gjorde i sluttsekundene av første halvdel som vil bli husket. Han lette forgjeves etter pasningsalternativer, men ga opp og satte i stedet fart med ballen. Han sprintet forbi flere motspillere langs sidelinja, så tre forsvarskjemper mellom seg og mållinja, men kastet seg med dødsforakt mot dem og lurte seg forbi ved hjelp av en piruett. Touchdownløpet på 27 yards ga Chiefs ledelsen for første gang 11 sekunder før halvtid.

Stoppet askeladden

Sensasjonslaget Titans slo ut tidenes mestvinnende quarterback Tom Brady og hans New England Patriots i første sluttspillrunde, årets store spiller Jackson og hans Ravens i kvartfinalen, og laget ledet både 10-0 og 17-7 søndag, men med to touchdownpasninger til Tyreek Hill og sitt eget løp vendte Mahomes til 21-17-ledelse halvveis i semifinalen.

Etter pausen punkterte Chiefs kampen med et touchdownløp av Damien Williams og Mahomes' tredje TD-pasning til Sammy Watkins.

Chiefs begrenset Titans' ellers ustoppelige løperback Derrick Henry til bare 69 yards etter at han greide til sammen 588 yards i de tre foregående kampene.

Forrige helg lå Chiefs under 0-24 mot Houston Texans, men var i ledelse før pause og vant til slutt med 20 poeng. Også da var det ved hjelp av Mahomes-magi.

Løpt i senk

Det var løperspillet som avgjorde da 49ers slo Packers i den andre semifinalen, og særlig var 26-årige Mostert umulig å stoppe for gjestene. Gjennom de tre første periodene hadde han snitt på over 10 yards per løpsforsøk.

Ved hjelp av vel planlagte spill og gode blokkeringer fant han gang på gang hull å løpe i. Allerede før pause hadde Mostert scoret tre touchdown, og Niners ledet 27-0.

Hjemmelagets quarterback Jimmy Garoppolo hadde bare åtte pasningsforsøk i en kamp der laget stolte helt på løperspillet.

Packers-quarterback Aaron Rodgers hadde to balltap før pause og fikk ikke i gang pasningsspillet sitt før kampen i praksis var tapt. Gjestene scoret tre touchdown i siste halvdel, men kampen ble aldri spennende.