Reiten briljerte med to assist og mål da Chelsea knuste Arsenal

Den norske landslagsstjernen leverte to assist før hun selv nikket inn 4-0-målet midtveis i 2. omgang. Hjemmelaget scoret et trøstemål mot slutten, men Chelsea-seieren var aldri i fare.

Chelsea slo Arsenal for annen gang denne sesongen. Søndagens seier betyr at laget er ett poeng bak lederduoen Manchester City og Arsenal, men med en kamp mindre spilt.

Maren Mjelde og Guro Reiten spilte begge fra start. Sistnevnte ble byttet ut mot slutten, til stor applaus fra bortetilhengerne.

Chelsea tok ledelsen etter ti minutter da Reiten spilte fram Bethany England, som skrudde ballen i nettet bak Arsenal-keeper Manuela Zinsberger. Det var Englands 15. mål for sesongen.

Tre minutter senere herjet Reiten på venstresiden og la inn. Australske Samantha Kerr møtte innlegget med hodet og scoret sitt første Chelsea-mål.

Sjokkbehandlingen fortsatte for hjemmelaget da Sophie Ingle fikk drømmetreff på halv volley etter 20 minutter. Dermed sto det 3-0 til gjestene. Reiten var involvert også i det målet, med en farlig frisparkserve. Ballen kom til Ingle via et Arsenal-hode.

Reiten nikket inn 4-0-målet på innlegg fra Jonna Andersson i det 68. minutt. Bethany Meads redusering var ikke i nærheten av å gjøre kampen spennende igjen.

Manchester City overtok serieledelsen med 2-0-seier borte mot Manchester City. I neste runde i begynnelsen av februar møtes Manchester City og Arsenal, mens Chelsea spiller nytt byderby mot West Ham.