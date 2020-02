Casemiro tomålsscorer da Real Madrid slo Sevilla

Det ble ingen enkel vei til tre poeng for Real Madrid i lørdagens oppgjør hjemme mot Sevilla, men den brasilianske defensive midtbanespilleren Casemiro scoret både 1-0 og 2-1 etter at Sevilla fikk et mål annullert etter VAR-sjekk.

– To mål for ham er veldig uvanlig, sa trener Zinedine Zidane, som måtte greie seg uten viktige spillere som Karim Benzema, Sergio Ramos og Eden Hazard.

– Det gjør seieren enda viktigere. Vi trengte poengene, og vi led for dem, sa Zidane etter at lagets ubeseirede kamprekke økte til 17.

Etter 29 minutter headet Luuk de Jong inn det han trodde var ledermålet for Sevilla, men mål ble annullert etter at VAR steppet inn. Bildene viste at de Jong hadde kommet seg fri etter et sperretrekk som hindret Madrid-stopper Eder Militao, og målet ble ikke stående.

Mål ble det ikke i første omgang, men etter pause kom det scoringer begge veier. Casemiros første mål for dagen var av det lekre slaget. En nydelig hælflikk av Luka Jovic sendte Casemiro gjennom, og brasilianeren chippet elegant over Sevillas keeper.

Ledelsen varte ikke lenge, for sju minutter senere fikk de Jong endelig sin scoring da han fikk kranglet med seg ballen og avsluttet i det lengste hjørnet.

Men kun fem minutter etter utligningen scoret Casemiro nok en gang. Etter å ha ført ballen opp i boksen ble han stående i feltet da Franco Vasquez svingte inn et innlegg. Det gikk rett på hodet til Casemiro, som sørget for 2-1 og seier til Real Madrid.

Hovedstadslaget overtok dermed tabelltoppen fra Barcelona, som spiller hjemme mot Granada søndag. Det blir trenerdebuten til Quique Setién, som tidligere i uka tok over som hovedtrener for Barcelona etter Ernesto Valverde.

Atlético Madrid tapte 0-2 for Eibar i kveldskampen lørdag og er i likhet med Sevilla åtte poeng bak Real Madrid. Getafe på femteplass er ytterligere to poeng bak.