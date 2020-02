Hayden senket Chelsea på overtid

Tottenham avga poeng mot Watford tidligere lørdag, mens Manchester United møter tilsynelatende ustoppelige Liverpool søndag. Chelsea øynet dermed en mulighet til å stramme grepet om plasseringen som gir mesterligaspill.

Frank Lampards menn maktet aldri å bryte ned et hardt kjempende hjemmelag, og i stedet forsvant også det ene poenget da Hayden scoret 20 sekunder før tilleggstiden var ute.

Etter Chelseas første tap på fire seriekamper er laget fortsatt fem poeng foran femteplasserte Manchester United, men Ole Gunnar Solskjærs menn fikk ekstra inspirasjon foran søndagens kamp mot Liverpool.

Newcastle tok på sin side den første seieren på fem kamper i Premier League, og de tre poengene ga etterlengtet avstand til nedrykksstriden.

Newcastle skal være i forhandlinger om en leieavtale for Inter-vingen Valentino Lazaro, men lagets to kantspillere lørdag så ut til å kjempe for plassene. De sto iallfall bak den første sjansen. Miguel Almirón raidet på høyresiden, og Allan Saint-Maximin nikket innlegget over.

Lagets lange skadeliste ble enda lenger da Jetro Willems ble båret ut tidlig, og Chelsea overtok kommandoen. Likevel var Newcastle nærmest scoring da Joelinton nikket i tverrliggeren.

Ngolo Kanté tvang hjemmekeeper Martin Dúbravka til en god beinparade etter å ha blitt spilt gjennom av Reece James, som nylig signerte ny kontrakt med Chelsea.

Begge lag hadde sine sjanser til å ta ledelsen utover i 2. omgang, men nettkjenning ble det først på overtid. Saint-Maximin sto for innlegget, og Hayden snek seg inn bak Antonio Rüdiger og nikket fra kloss hold. Kepa Arrizabalaga fikk hånden på ballen, men greide ikke å holde den ute.