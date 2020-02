Carlsen spilte remis også mot Anand: – Ingen god følelse å spille så dårlig

Carlsen spilte med svarte brikker i møtet med inderen og måtte notere sin sjuende remis på like mange partier. Etterpå var han langt fra fornøyd med eget spill.

– Spillet mitt mot Fabiano Caruana i går var en liten opptur, men i dag var det veldig, veldig dårlig, sa Carlsen til TV 2 etter at fire og en halv time ved brettet endte med remis etter 54 trekk.

Han medga at han skrudde opp risikoen i jakten på endelig å få en seier.

– Jeg spilte med en viss risiko, men åpningen ble ingen supersuksess. Jeg føler at han sto en del bedre enn meg, men så kom jeg meg fint inn i partiet. Jeg følte at jeg sto greit, og hans B4-trekk var mer eller mindre et remistilbud, sa han.

– Jeg valgte å spille mer aggressivt, men så gjorde jeg en horribel feil. Jeg hadde oversett en viktig detalj da han spilte tårn til D1. Det så litt stygt ut en stund.

Sjakkcomputeren viste overtak til Anand, men med godt forsvarsspill jevnet Carlsen ut stillingen igjen.

– Jeg vil ikke ta så mye ære for at det ble remis. Han kunne definitivt gjort bedre forsøk på å vinne. Det er ingen god følelse å spille så dårlig som jeg gjør, men jeg har iallfall sju remis. Det kunne vært enda verre, sa Carlsen til TV 2.

Han forbedret sin rekordrekke til 114 partier uten tap. Det har gått 536 dager siden det forrige nederlaget i langsjakk. Det skjedde mot Shakhriyar Mamedyarov 31. juli 2018.

Fredag ble det uavgjort mot verdenstoer Fabiano Caruana. Det var Carlsens sjette strake remis. Allerede etter 28 trekk tok spillerne tok hverandre i hånden da.

Turneringen er bare halvspilt. Carlsen møter russiske Nikita Vitjugov søndag.