Skiskytterlegende snakker om den tunge perioden

Ingen annen svensk skiskytter er i nærheten av Forsbergs meritter. Hun vant verdenscupen sammenlagt seks ganger på rad i perioden 1997–2002. Hun har blitt tildelt den svenske Jerringprisen, ofte omtalt som «folkets pris», fire ganger og er svært populær i Sverige.

Men i et større intervju med Sundsvall tidning, som er omtalt i Expressen , forteller Forsberg at hun møtte veggen midt oppe i all suksessen:

– Jeg var så lei meg og orket ingenting.

Verst var det rett før VM i Pokljuka i 2001, sier Forsberg. Da hadde hun vunnet åtte verdenscupseirer på rad før mesterskapet.

– Det gikk så vanvittig bra, jeg bare vant og vant og vant. Til slutt kunne jeg ikke forstå at jeg vant, jeg var helt tom og møtte nesten veggen, sier Forsberg. Hun legger til at alt styret rundt med media, dopingkontroller, prisutdelinger, sponsorgreier kostet for mange krefter.

Forsberg fortsetter:

– Jeg syntes mest synd på meg selv og gråt fordi jeg var helt ferdig og kjente alt trykket utenfra. Totalbelastningen ble for stor. Alt var egentlig bare positivt, og jeg var jo verdens lykkeligste, for jeg bare vant og vant. Likevel var jeg lei meg og orket ingenting.

Forsberg hyller samtidig sin tyske trener Wolfgang Pichler og sier at uten hans hjelp, engasjement og lidenskap hadde hun aldri lykkes så bra som hun gjorde.

