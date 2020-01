Flere tusen dansker kan bli sittende med ubrukte EM-billetter

Det er ikke mulig å bli kvitt billettene til kampene i Malmö – i hvert fall ikke via offisielle kanaler.

– Kjøpt er kjøpt, slår den svenske visedirektøren i håndball-EM, Krister Bergström, fast overfor nyhetsbyrået TT.

Opp mot 20.000 danske håndballdans har kjøpt billetter til hovedrundekampene i Malmö og finalespillet i Stockholm. De kan selvfølgelig velge å ta turen over sundet selv om Danmark ikke er med lenger.

Det meste tyder på at de fleste har mistet EM-interessen. Torsdag var det mange som forsøkte å selge billettene til mellomrunden på Den Blå Avis – danskenes svar på finn.no.

Frank Ström, markedsansvarlig for mesterskapet, sa onsdag at man risikerer å få mange tomme seter etter at danskene forsvant. Han slår derimot fast at arrangøren ikke har mulighet til å la svenskene kjøpe den danske fansens billetter.

– Nei, det går ikke, sier han.

Det danske håndballforbundet opplyser at det er klar over problemet. Senere torsdag er det meningen at forbundet skal gi nærmere opplysninger om hva danske fans kan gjøre med sine billetter.