«Ny» McGregor klar for comeback i ringen søndag

UFC-kjempen Conor McGregor møter Donald «Cowboy» Cerrone, og det er ingen tvil om hvem mediene er mest interessert i i forkant.

Bråkebøtta McGregor har hatt et frynsete image etter å ha brutt lover og regler en rekke ganger. Det har vært voldsdommer og overgrepsanklager det siste året og ikke en kamp i ringen siden tapet for Khabib Nurmagomedov i oktober 2018.

På pressemøtet med McGregor og Cerrone onsdag framsto iren som en ny mann, med nyinnstilt fokus, som om han har hatt en overhaling før oppgjøret i Las Vegas, ifølge Fox News.

Er på et bra sted nå

McGregor prøvde på sin side å tone dette ned, der han til og med møtte for tidlig til sin egen pressekonferanse, en seanse uten hans sedvanlige drittslenging, som har vært nærmest et varemerke tidligere.

– Jeg tror ikke jeg har forandret meg så mye, jeg er den jeg er. Jeg er bare på et bra sted nå, sa han rolig og reservert.

Cerrone ble møtt med en respekt som ikke har vært tidligere motstandere som Floyd Mayweather og Nurmagomedov til del, de fikk i sin tid så ørene flagret på slike presseseanser.

– Jeg er på et bra sted, jeg er klar for å slåss. Det er dritbra å være tilbake, sa McGregor selvsikkert.

Stemningen i rommet ble litt anspent da en reporter spurte McGregor om anklagene om seksuelle overgrep, som McGregor har benektet, men UFC-sjef Dana White brøt inn og sa at det spørsmålet har superstjernen allerede svart på i hans eksklusive intervju med ESPN tidligere i uka.

I intervjuet sa McGregor for øvrig ikke mye, utover at saken bare må gå sin gang og at sannheten vil komme fram.

– Plager det deg at de skrives slike ting om deg? ble han spurt.

– Ville det plaget deg? svarte McGregor.

Hilste til Australia

Tilbake på pressekonferansen var han uinteressert i ordkrig.

– Jeg gjorde denne sporten til det den er, så jeg skal gå inn der og minne alle på det, sa McGregor.

– Jeg kommer til å gå for knockout, la han til, før han også gjentok at han kan tenke seg å gjenoppta boksing og få en kamp til mot Mayweather.

Den nye McGregor la til og med inn en varm hilsen til Australia og sendte støtte til de som er berørt av brannene i landet.

Cerrone, så vidt synlig under bremmen av cowboyhatten sin, roste sin motstander og gleder seg til kamp, han også.

– Vi er de siste av en utdøende rase av kjemper, sa han.

McGregor varslet i mars i fjor at han trakk seg fra MMA (mixed martial arts), men i oktober kom meldingen om comeback i januar 2020.

Flere har kritisert at UFC har gitt McGregor comebackkamp mens han er under etterforskning for flere seksuelle overgrep, men UFC har påpekt at han ikke er siktet for noe.