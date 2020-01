Island-stjerne oppgitt over dansk EM-mas

Forutsetningene er enkle. Tar Ungarn poeng fra Island, er Danmark slått ut allerede før sin 20.30-kamp mot svake Russland.

Norge møter lagene fra denne gruppen og Slovenia og Sverige i hovedrunden.

Et større favorittfall i herrehåndball skal man lete lenge etter dersom danskene ikke går videre.

Islands veteran Gudjón Valur Sigurdsson (lagkamerat med Sander Sagosen i PSG) ble svært oppgitt over at danske reportere gjentatte ganger spurte om hva «Island synes om å ha Danmarks skjebne i hånden?".

– Dette handler ikke om Danmark. Vi vil gjøre alt vi kan for å vinne. Om det hjelper Danmark, får så være. Dere får dette til å høre ut som om det handler om dere (Danmark), sa en irritert Sigurdsson ifølge dansk TV 2.

Island er sikret å gå videre, men det kan bli med to, ett eller ingen poeng i ryggen.

Og ender det kanskje uavgjort? Det vil sende Island og Ungarn videre med brukbare forutsetninger.

Danmarks store stjerne, Mikkel Hansen, uttalte seg tirsdag på en måte mange håndballkjennere mener var kritisk mot sin egen landslagstrener.

– Det var en vanskelig kamp for meg. Jeg hadde jo nesten ikke ballen, sa Hansen.

For et snaut år siden spilte Danmark to nesten perfekte kamper i løpet av tre dager i VM. Både Frankrike (semifinale) og Norge (finale) var helt sjanseløse.

Det danskene har vist hittil i EM, er så svakt at det må betegnes som en stor gåte hvordan det kunne bli slik.