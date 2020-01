Uniteds posisjon som Englands rikeste klubb er truet

Det fastslår revisjonsselskapet Deloitte i en fersk rapport.

Selskapet publiserer sin inntektsliste fra topp fem-ligaene i europeisk fotball for 23. gang, og United har vært på topp blant de engelske klubbene i samtlige år. Nå kan imidlertid storklubben være på vei ned fra tronen.

United kjemper en innbitt kamp for å komme inn blant de fire beste på Premier League-tabellen, som vil gi en plass i neste års Champions League. Om klubben ikke klarer det – for andre sesong på rad – vil Manchester City og Liverpool kunne gå forbi United på inntektstoppen, ifølge Deloitte.

Sammenlignes med Arsenal

– Den økonomiske innvirkningen fra deltakelse i Uefas klubbturneringer er tydelig i London og Nordvest-England. Liverpools, Manchester Citys og Tottenhams klatring (på listen) er drevet av at de har kommet seg til utslagsrundene i Champions League, sier Sam Boor i Deloittes sportsavdeling, ifølge nyhetsbyrået DPA.

– Arsenals nedgang (fra 9.- til 11.-plass) er et direkte resultat av at de for andre sesong på rad ikke er med i mesterligaen, en skjebne som også United kan møte, fortsetter Boor.

På oversikten som gjelder sesongen 2018/19, ligger United på 3.-plass blant de europeiske klubbene med en omsetning på 7,04 milliarder kroner. Kun Barcelona (8,32 mrd.) og Real Madrid (7,49 mrd.) hadde større inntekter.

Solskjær: – Vi er på et bra sted

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær fikk tirsdag spørsmål om temaet på en pressekonferanse. En reporter lurte på om svake prestasjoner på banen er skyld i at United taper økonomisk terreng til klubbene som følger nærmest.

– Det viktigste for meg er at vi får orden på resultatene. Prestasjonene på banen er mitt fokus, og det må det være. Jeg vet at jeg, eller vi, har ressursene og støtten dersom vi for eksempel må ut på overgangsmarkedet. Vi er fortsatt helt der oppe, er vi ikke? Vi er fortsatt på et bra sted, svarte Solskjær.

Manchester City har nest størst omsetning blant engelske fotballklubber med 6,04 milliarder kroner. Liverpool omsatte for 5,98 milliarder i 2018/19, mens Tottenham er bokført med 5,15 milliarder, Chelsea med 5,07 milliarder og Arsenal med 4,41 milliarder kroner.