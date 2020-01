Norsk rallyprofil fikk fabrikkskontrakt

– Jeg er ganske stolt over at Hyundai Motorsport, som ble verdensmestere i rally i 2019, velger å satse på meg, sier Ole Christian Veiby.

Kongsvinger-gutten vant rally-NM forrige sesong og kjørte i en VW Polo. Han skal ratte en Hyundai i20 R5 med kartleser Jonas Andersson. De skal kjøre minst åtte VM-runder denne sesongen.

WRC2-klassen er den nest øverste klassen i rallysporten. I fjor het den WRC2pro-klassen.

– Det er en ubeskrivelig god følelse, og jeg gleder meg til å kjøre for Hyundai Motorsport neste år. Jeg er ganske sikker på at vi kommer til å bli et sterkt team. Jeg håper også at erfaringen jeg har fra andre R5-biler kommer godt med i videreutvikling av bilen, sier Veiby videre.

Første løp på agendaen er klassikeren Rallye Monte Carlo som kjøres på snø og is i de franske alpene 23. til 26. januar. Her er både Ole Christian Veiby og Mads Østberg påmeldt i WRC2-klassen,.

Et annet stort norsk rallytalent, Oliver Solberg, er også på startlisten i en R5-bil. Også det er WRC2-klassen.