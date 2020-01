VM-vinner Bergerud blir sjef i Vikersund

Bergerud vant rennet i Vikersund i 1980, to år før han tok VM i laggull i Oslo i 1982 og fem år før han ble individuell verdensmester i Seefeld i 1985.

I de senere årene har Per Bergerud blant annet vært administrerende direktør for skiskytter-VM i Holmenkollen, leder for Skiforeningen, samt leder for Holmenkollrennene. I fjor ledet han orienterings-VM i Østfold. Bergerud har mange års erfaring fra forsikring, finans og bemanning, samt vært styreleder i bemanningsbransjen NHO Service.

Blant kravene til Bergerud er at han skal bidra med mer helårsaktivitet og sørge for videre utvikling av Raw Air.

– Vikersund har en svært dyktig og engasjert arrangørstab, med fantastiske frivillige som brenner for Vikersundbakken. Jeg gleder meg til å bli en del av dette miljøet, og bidra til å løfte arrangementene i Vikersund ytterligere. I tillegg ser jeg store muligheter for flere turister og flere aktiviteter hele året, sier Bergerud til Vikersund.no.

Bergerud blir leder av et nystartet selskap med det midlertidige navnet SVH Drift AS.