Keeper ga kjempesum til kampen mot skogbrannene

Keeperprofilen Ryan lovet i forrige uke at han ville donere 500 australske dollar for hver redning som ble gjort i helgens Premier League-runde. Pengene skulle gå til en bestemt organisasjon som bidrar i arbeidet med å få kontroll over og slukke brannene.

Totalt ble det bokført 56 redninger på PL-arenaene denne helgen. Dermed endte Ryan opp med å overføre 28.000 australske dollar, tilsvarende rundt 170.000 norske kroner, til redningsarbeidet.

Ryan gjorde selv fem redninger i 0-1-tapet for Everton, ifølge BBC.

27-åringen er en av mange australske idrettsprofiler som den siste tiden har bidratt til å samle inn penger til kampen mot brannene.

Leicester-keeper Kasper Schmeichel gjorde flest redninger av samtlige keepere i Premier League denne helgen. Han endte på sju.

Skogbrannene i Australia startet tidlig i september og har allerede svidd av mer enn 10 millioner hektar med skog og mark. Brannene har også krevd 28 liv, tatt mer enn 2.000 hjem og gjort enorm skade på dyrelivet i landet.