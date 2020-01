Arsenal-sjefen legger press på egen stjerneduo

Aubameyang har scoret i alt 16 ganger for Arsenal denne sesongen, men de neste ukene må «The Gunners» klare seg uten sin toppscorer og største stjerne. Årsaken er det røde kortet han fikk i 1-1-kampen mot Crystal Palace lørdag.

Uten Aubameyang på banen retter Arsenal-manager Arteta nå fingeren mot to andre offensive profiler. Han vil se Nicolas Pépé og Alexandre Lacazette ta mer ansvar og bli mer kliniske foran mål.

Pépé har fortsatt til gode å leve opp til forventningene etter at han ble hentet til London for 72 millioner pund (cirka 770 millioner kroner). Kun fem ganger har 24-åringen funnet veien til nettmaskene etter overgangen i fjor sommer.

Lacazette har kun seks mål på samvittigheten denne sesongen. Franskmannen har ikke scoret siden europaligakampen mot Standard Liege i desember. Det er sju kamper siden.

– De er nødt til å steppe opp nå, sier Arteta ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Ettersom Aubameyang ikke kan bidra, må andre ta ansvar. Det er reaksjonen jeg forventer. Det er kanskje vår viktigste spiller som er utestengt, men vi har andre spillere som kan bekle hans posisjon, fortsetter spanjolen.

Brasilianske Gabriel Martinelli er et av alternativene. 18-åringen har scoret åtte mål, de fleste av dem i cupspill, og har imponert i sin debutsesong.

Nå venter tre kamper for London-laget der de må klare seg uten klubbens toppscorer. Aubameyang må stå over ligakampene mot Sheffield United (h) og Chelsea (b), samt FA-cupoppgjøret mot Bournemouth (b).

Poengtapet mot Palace gjør at Arsenal nå ligger på 10.-plass i Premier League, elleve poeng bak 4.-plassen som gir mesterligaspill neste sesong. I tillegg er det kun sju poeng ned til streken. Dermed er det ingen tvil om at London-klubben trener en målscorer eller to.