Guardiola om Agüero: – Han scorer til han dør

Med tre scoringer i søndagens 6-1-seier mot Aston Villa skrev Agüero seg inn i Premier Leagues historiebøker med gullskrift. Argentineren er nå den mestscorende utenlandske spilleren i Premier League.

Agüero har scoret 177 mål, noe som er to mer enn Arsenal-legenden Thierry Henry.

– Det var en ære å få være her den dagen han tok rekorden. Forhåpentligvis kommer han til å score mange fler. Han kommer trolig til å score mål til han dør, sa en stolt Guardiola etter nedsablingen av Birmingham-klubben.

Agüero har hamret inn mål for for Manchester City siden han debuterte for klubben i 2011.

Guardiola mener måltyven er en av de alle beste spillerne i verden.

– Sergio er uten tvil en av de beste. Den beste er Messi, men resten … Sergio er absolutt en av dem, sa City-manageren

Med tre nye mål i City-drakten satte argentineren også inn sitt 12. hattrick i Premier League. Også det er ny rekord i den øverste divisjonen på balløya. Alan Shearer hadde den gamle rekorden med elleve.

– Å være den utenlandske spilleren med flest mål og hattrick snakker for seg selv. Han er med på å gjøre Premier League bedre, sa Guardiola.

Rekorder i Premier League:

Mestscorende utenlandske spiller:

1) Sergio Agüero (Argentina) 177, 2) Thierry Henry (Frankrike) 175, 3) Robin van Persie (Nederland) 144, 4) Jimmy Floyd Hasselbaink (Nederland) 127, 5) Robbie Keane (Irland) 126.

Flest hattrick:

1) Agüero 12, 2) Alan Shearer 11, 3) Robbie Fowler 9, 4) Thierry Henry, Harry Kane og Michael Owen 8.

Flest antall scoringer:

1) Alan Shearer 260, 2) Wayne Rooney 208, 3) Andy Cole 186, 4) Sergio Agüero 177, 5) Frank Lampard 177.

Til tross for storseier og rekorder, Citys muligheter for seriegull ser fortapte ut denne sesongen. Selv etter søndagens storserier ligger Manchester-klubben hele 14 poeng bak serieleder Liverpool, som også har én kamp mindre spilt.