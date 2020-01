Klar Sagosen-melding: – Mer å gå på

– Det bra er at jeg føler at vi har en del inne, sa Sagosen etter 28-26-seieren over Frankrike søndag.

Den triumfen slo ut franskmennene og ga Norge styringen i gruppen. De norske gutta blir klare favoritter i puljefinalen mot Portugal tirsdag.

– Portugal er et ukjent lag for mange, men de har veldig mange gode og unge håndballspillere. Porto der de fleste spillerne er i klubb, hevder seg godt i Champions League. Det blir en ny krig, sier Sagosen om tirsdagskampen.

Det blir den siste i Trondheim Spektrum. Søndag var det nær 9000 tilskuere på plass.

Danmark og Sverige i trøbbel

Sverige og Danmark har begge tapt en kamp, og det betyr at disse to lagene sannsynligvis kommer til hovedrunden uten poeng. I verste fall kan de bli slått ut i puljespillet.

Dersom Norge slår portugiserne, kan det ligge an til at neste fase av EM for norsk del starter mot Slovenia fredag.

Det er i så fall den første av fire kamper i hovedrunden i Malmö. Norsk seier mot portugiserne betyr også en buffer på to poeng.

Jakter EM-gull

Slovenerne fikk ny trener rett før mesterskapet og har nå svenske Ljubomir Vranjes som sjef. Slovenia slo vertsnasjon Sverige 21-19 søndag.

Norges OL-kvalifisering er lagt til samme sted i april, men den må avlyses dersom de norske gutta tar EM-gull. Det gir direkte plass i Tokyo-lekene.