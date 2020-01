Nytt tap for Wild

Dermed har Minnesota Wild tapt fem av de siste seks kampene.

Etter en målløs første periode var det Vancouver Canucks som satte det første målet i niende spilleminutt. Hjemmelaget utlignet imidlertid raskt etterpå, en nettkjenning signert Marcus Foligno etter om lag to minutter. Men Canucks fikk raskt overtaket igjen, der de satte to kjappe mål i løpet av litt over ett minutt.

Seks sekunder før slutt i siste periode satte Canucks nok et mål, og et 1-4 var dermed et faktum for Wild.

Mats Zuccarello fikk litt over 15 minutter på isen.