Rørt Sagosen etter EM-bragd: – Dette blir bare bedre og bedre

Gruppefinalen mot Portugal tirsdag avgjør hvor mange norske poeng som blir med til hovedrunden. Hjemmeyndlingen Sagosen var igjen helt dominerende da Frankrike ble slått.

– Det er rørende å spille her, og det føles nært for meg. Det er som en ny oppfylt guttedrøm for meg. Dette blir bare bedre og bedre, sa Sagosen til NTB etter kampen foran nesten 9000 tilskuere i hjembyen Trondheim.

– Jeg tror hele Norge snart vet at det er en enorm moral i laget vårt. Vi gir oss ikke før siste fløyt.

Bergerud briljerte i mål

Norge hadde også god nytte av noen av redningene til keeper Torbjørn Bergerud. Han spilte meget godt utover i andreomgangen.

Den norsk seieren gjør at Frankrike er utslått av mesterskapet før siste kamp mot Bosnia-Hercegovina i gruppespillet.

– Det var deilig å slå franskmennene og få sendt dem hjem. Det var et hakk opp fra den forrige matchen for meg. Det må jeg jo si, sa Bergerud til NTB.

Etter triumfen jublet de norske gutta vilt. Seieren kan være starten på å oppnå målet om å vinne EM.

Snudde kampen

Det så ikke bra ut for Norges del rett etter pause. Da førte Frankrike med 18-15, men ting skjer fort i håndball. Det gikk ikke mange minuttene før Norge var oppe i en ledelse på 20–19.

Norge startet strålende, og det var Sagosen som lå bak det meste i angrep. 6-3, 7-4 og 8-5 ledet de norske gutta. Det kom etter flere misbrukte avslutninger fra gode og åpne posisjoner.

Frankrike kunne faktisk nesten vært hektet av i løpet av det første kvarteret om Norge hadde tatt sjansene bedre. I stedet forsvant initiativet over på franske hender inn mot pause. Frankrike ledet 15-14 halvveis.

Frankrike er ute

Etter tre strake tap mot franskmennene i de siste mesterskapene stoppet Norge den tunge statistikken. Samtidig ble Frankrike påført et fiasko-stempel. Det skjedde etter en svært dramatisk kamp der gjestene var desperate for å få en seier.

Det franske landslaget, med kallenavnet «Les Experts (ekspertene)», har vært den store dominanten i herrehåndballen de siste 15 årene med hele ni titler i OL, VM og EM, men fransk EM-gull i 2020 blir det ikke. Laget er ute etter å ha tapt mot både Norge og Portugal.

De to beste fra puljen går videre til hovedrunden. Den starter i Malmö fredag og gir fire nye kamper for Norge.

Norge har VM-sølv fra mesterskapene i 2017 og 2019. De to siste EM-sluttspillene har endt med norsk fjerde- og sjetteplass.