Gigantene vakler i EM, Berge har fullt lag

Danmark og Frankrike har dominert herrehåndballen fullstendig de siste 13 årene. Til sammen har nasjonene vunnet 13 titler i OL, VM og EM. Franskmennene står med hele ni av disse.

– Det kan slå to veier etter åpningstap: Enten drar laget sammen, eller så går det motsatt vei. Danmark tapte på en «god» måte og tar med seg det. For Frankrike var det litt verre, sier Norges landslagssjef Christian Berge til NTB.

– Men jeg regner med at det er en bedre utgave av Frankrike som møter oss, legger han til.

Sander Andreassen Øverjordet er friskmeldt og klar for kamp etter sykdom. Dermed har Norge fullt lag mot franskmennene.

EM-åpningen har gitt to stjernesmeller allerede. Frankrikes nederlag for Portugal gjør at franskmennene minst må ha minst ett poeng mot Norge søndag, for å opprettholde håpet om å gå til hovedrunden.

Danmark tapte sin åpningskamp mot Island. Slår Ungarn danskene mandag, vil Danmark høyst sannsynlig ikke kunne kvalifisere seg for hovedrunden.

Det er solgt vel 30.000 billetter til dansker til hovedrunden i Malmö. Nå risikerer Danmark ikke engang å få være med der.