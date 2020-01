Lundby satte bakkerekord i Sapporo igjen

For Lundbys del ble søndagens renn i Japan nesten en repetisjon av det som skjedde dagen før. 25-åringen fra Bøverbru kjempet igjen om seieren og satte bakkerekord med sitt rekordlange svev på 139,5 meter – en halvmeter lenger enn lørdag – men det holdt kun til annenplass, nok en gang bak en østerriker.

– Det er fantastisk å sette bakkerekord. Det er sånne hopp jeg trener for. Jeg hadde en enorm høyde hele veien, bare litt synd med nedslaget, men jeg viser at de andre skal få det tøft om jeg gjør to slike hopp i samme konkurranse, sier Lundby og fortsetter:

– Det er litt kjedelig at jeg ikke vinner, selvfølgelig. Men jeg har uttalt at målet er å vinne verdenscupen sammenlagt, og jeg leverer hopp etter hopp på stabilt høyt nivå. Jeg er veldig glad for at jeg rykker litt ifra Chiara Hölzl i helgen, og så vet jeg at med slike prestasjoner vil seierne komme etter hvert.

Etter helgens konkurranser har Lundby 405 poeng i verdenscupsammendraget, mens Hölzl har 330.

Pinkelnig jevnest

Søndag lå Lundby på 2.-plass med 114,3 poeng etter et hopp på 121,5 meter i førsteomgangen i 137-metersbakken i Sapporo. Et svært pent hopp sørget for et godt utgangspunkt før det siste hoppet, men det var jevnt i teten med 14 hoppere innenfor ti poeng et stykke bak lederen.

Det var et hestehode fram til leder Pinkelnig fra Østerrike, som landet på 135,5 meter i førsteomgangen og hadde 132,6 poeng.

Da Lundby satte bakkerekord med 139,5 meter i annethoppet sitt, kunne hun neppe gjort mer. Men totalsummen på 239,6 poeng var ikke nok til seier. Pinkelnig avsluttet med et hopp på 130 meter, og med forspranget hennes fra første omgang endte hun med 250,8 poeng til slutt.

De andre norske hopperne, Silje Opseth og Anne Odine Strøm, endte på henholdsvis 7.- og 28.-plass. Opseth hoppet jevnt og godt, med svev på henholdsvis 119,5 og 122 meter, mens Strøm landet på 109,5 og 99 meter.

Shopping og suppe

Neste helg hoppes det to individuelle konkurranser og en lagkonkurranse i kinesiske Zao.

Lundby rekker en dag med shopping og japansk mat i Sapporo før hopperne reiser videre til Kina.

– Det (shopping og ramensuppe) er fast tradisjon, mens vi allerede tirsdag reiser videre til Zao for å forberede oss til kommende helgs renn, sier hun.