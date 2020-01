Riiber spurtslått av Geiger i Val di Fiemme

Riiber imponerte igjen stort hoppkonkurransen. Svevet på 106 meter var klart lengst, og den norske verdenscuplederen starter langrennet med 22 sekunders forsprang til tyskeren Manuel Faisst.

I langrennet over 10 kilometer virket han å gå et veldisponert løp. Men bak kom et stort felt hvor Jens Lurås Oftebro og Jørgen Graabak var med. Det var derimot de tyske løperne med Geiger i spissen som tok kraftig innpå Riiber. Etter 6,3 kilometer var de nærmeste bare 13 sekunder bak.

Ut på sisterunden var avstanden bare 4,4 sekunder. Og deretter samlet løperne seg i et stort tetfelt.

I spurten var det Geiger som var best, og han vant foran Riiber og Graabak.