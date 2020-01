Lundby slått av tenåring tross bakkerekord i Sapporo

Kramer ledet med 1,2 poeng etter første omgang og økte den differansen til 4,6 poeng i finaleomgangen selv etter at Lundby hadde plantet skiene på 139 meter.

Det er bakkerekord med fire meters margin.

Kramer klarte å holde nervene i sjakk da hun satte utfor som siste kvinne i finalen, og et solid hopp på 135 meter sikret hun sin første seier noensinne i verdenscupen.

– Kan ikke tro det



– Jeg kan fortsatt ikke tro det. Jeg forventet ikke å vinne, men jeg hadde en god følelse i bakken. Jeg leverte to gode hopp, og jeg vil prøve å repetere det i morgen, sa 18-åringen.

Blant de seks øverste hopperne på resultatlisten var det fire østerrikere. Eva Pinkelnig ble nummer tre, Daniela Iraschko-Stolz nummer fem og Chiara Hölzl nummer seks.

– Jeg er fornøyd med resultatet. Det var en flott konkurranse for det østerrikske laget. Jeg gjorde to gode hopp her, og jeg håper jeg hopper enda bedre i morgen, sa Maren Lundby.

Lundby i tett



Silje Opseth ble nest best av de norske hopperne med en 12.-plass lørdag. Hun hoppet 115,5 og 125 meter.

Anne Odine Strøm hoppet 114,5 meter i første omgang og 116 meter i den andre. Det ga 17.-plass i det japanske rennet.

Tidligere i sesongen har Lundby vunnet to renn i Lillehammer, mens det ble en 5.-plass i tyske Klingenthal i midten av desember. Hun leder verdenscupen sammenlagt foran Hölzl. Lundby har 325 poeng, mens østerrikeren ligger på 280 poeng etter lørdagens konkurranse.

Søndag er det nytt renn i storbakken i Sapporo. Det går midt på natten norsk tid.