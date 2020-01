Ekspert om svensk skistjerne: – Hun graver seg ned

Charlotte Kalla har ikke fått det til å stemme i skisporet så langt denne sesongen. Under årets Tour de Ski endte den svenske yndlingen på en skuffende 12. plass sammenlagt.

Også i verdenscupen går det blytungt, med en sjetteplass på Lillehammer som personlig beste.

SVT-kommentator Anders Blomquist tror Kalla gjør lurt i å endre på treningsopplegget.

– Hun har vel håpet på at det skal gå seg til ved å kjøre som vanlig. At kroppen skal svare, men den gjør ikke det. Jeg synes Charlotte burde bryte opplegget. Legge inn alternativ trening, hvile eller gjøre noe annet. For nå graver hun seg bare ned. Det er i det minste min følelse, sier han til Expressen.

– Tøff situasjon



Han tror mye av grunnen til den dårlige formen kan skyldes en forkjølelse Kalla pådro seg i fjor, i forbindelse med forberedelsene til VM.

– Det er en veldig tøff situasjon for henne. Både at kroppen ikke svarer som hun vil, men også at hun ikke virker like sikker på at hun vil gjøre absolutt alt det som kreves når hun ikke får svar, sier han.



Kalla, som ikke vet hva som er feil, har innrømmet at hun sliter med lav selvtillit etter de svake resultatene.

– Nesten fælt å se



Sveriges landslagstrener Ole Morten Iversen har uttalte til VG at situasjonen minner han om Marit Bjørgen.

Etter Oberstdorf-VM i 2005 slet Bjørgen med at hun hadde trent seg i senk.

– Det er nesten fælt å se henne gå. Hun mangler gnist. Charlotte er langt unna god form. Det hun leverer er ikke det nivået hun normalt er på. Det er synd, for det er hyggelig å ha henne oppe der, sa Iversen.