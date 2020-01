Sagosen-show ga norsk drømmestart, 32-26-seier i EM-premieren

Sagosen dro elegant Norge fram til utklassingsseier foran drøye 8000 tilskuere i Trondheims nye arena.

Dermed kan alt stilles inn på Frankrike og megakampen søndag. Forutsetningene der er annerledes enn de fleste kunne se for seg før EM startet.

Sagosen scoret to ganger, skaffet et straffekast og hadde tre direkte avgjørende pasninger i løpet av de første ti minuttene. Norge gikk fra 2-3 til 5-3 på kort tid.

Tidligere fredag slo Portugal Frankrike 28-25. Det gjør at puljestillingen har et overraskende utseende etter første spilledag. Franskmennene må høyst sannsynlig slå Norge for å opprettholde håpet om å nå hovedrunden (spilles i Malmö).

De norske gutta spiller mot Portugal tirsdag i den siste kampen i Trondheim.

Konge

Sagosen har i flere år gledet seg til å spille et mesterskap i hjembyen. Fredag fikk han endelig sjansen. Det tok ikke lange tiden før han laget sitt første mål.

Han melket stemningen et par sekunder og slo ut med armene etter en scoring til 1-2 på en lobb på straffekast.

Sagosen spilte en strålende kamp og var direkte involvert i svært mange av Norges mål enten med egne skudd eller assist-pasninger.

Det var hans kveld. I siste sekund av 1.-omgangen fikk Sagosen godkjent en scoring (hans sjuende) etter at dommerne måtte bruke mållinje-teknikken.

Holdt ikke

Bosnia-Hercegovina stolte mye på den snart 40 år gamle sluggeren (201 centimeter og 114 kilo) Nikola Prce. Han scoret seks av bosniernes ni første mål. Hans bidrag sammen med godt keeperspill av Benjamin Buric gjorde at Norge ikke ledet mye klarere enn 17-12 ved pause.

Norges målvakt Torbjørn Bergerud fikk ingen lett start på mesterskapet, og han ble byttet ut etter vel 18 minutter. Kristian Sæverås kom inn og var lenge meget god før han ble tatt av redningstørken. Dermed fikk Bergerud avslutte kampen.

Det kan være han får starte mot Frankrike. Sæverås' store styrke er skudd fra 6-meteren. Vanligvis avslutter de franske spillerne mye fra den distansen.

Norge spilte i perioder meget godt i forsvar, og det kan bli avgjørende mot Frankrike. Etter åpningsdagen sitter favorittstempelet på det norske laget før den kampen.