Kapteinen kan være ferdig i RBK

Rosenborg-trener Eirik Horneland bekrefter overfor Adresseavisen at den danske midtbanemotoren kan ha spilt sin siste kamp for klubben.

– Han er på besøk i ny klubb. Vi vet fort mer i morgen, sier Horneland til lokalavisen.

Jensen deltok ikke da RBk-troppen hadde sin første trening for året fredag.

– Det kan være at vi ikke ser han igjen, sier Horneland.

Han bekreftet deretter at interessen for Jensen kom nylig og at ting siden har skjedd fort.

– Ting er ennå litt uklart, så utover det har jeg ikke mer å si, sier han.

Adresseavisen siterer videre kyrioritiske medier som fredag melder at det er Kåre Ingebrigtsens APOEL Nicosia som kan bli ny arbeidsgiver for dansken.