Haaland om sitt nye liv: – Prøver å ikke tenke på presset

Fredag holdt 19-åringen pressekonferanse under Dortmunds treningsleir i Marbella. Der ble han blant annet utfordret på forventningene som er stilt til ham.

– I en klubb som Dortmund er det selvfølgelig press. Jeg prøver å ikke tenke så mye på det, men nyter heller jobben min og det jeg liker aller best her i livet, sa Haaland foran en gulsvart reklameplakat og bak et lite bord der det sto oppstilt ni mikrofoner.

De første spørsmålene ble stilt på engelsk, og Haaland svarte på sitt litt sedvanlige knappe og avdempede vis. Haaland er ikke en mann som utbroderer sine svar mer enn høyst nødvendig.

– Det blir mer og mer press jo større klubber du går til. Det er sånn det er, fortsatte han og la til at han liker det.

Tysk presse ville blant annet vite hvordan han uttaler navnet sitt, og Haaland turnerte spørsmålet med stor grad av selvfølgelighet. Han mente at tyskerne skulle se bort fra at det siste etternavnet uttales med å i Norge.

Debut

Lørdag er det ventet at han får sin debut for Dortmund i en treningskamp i Marbella. I den tyske storklubben får han store stjerner som Marco Reus og Jadon Sancho som lagkamerater. Reus uttalte nylig at Dortmund ikke har hatt en lignende spisstype i klubben siden polakken Robert Lewandowskis dager i klubben.

Haaland vil ikke si at han ser spesielt fram til å spille med én, men skrøt av kvaliteten på dem som blir hans nye lagkamerater.

– Alle sammen. De er så gode. Jeg er sikker på at vi kommer til å oppleve gode øyeblikk sammen, og jeg gleder meg stort til å spille med dem, sa han.

Haaland har opplevd mye siden han startet i Salzburg for nærmere ett år siden. Det er blitt 28 scoringer i serien og åtte i mesterligaens gruppespill. Haaland sa at han ikke hadde sett seg tilbake siden det løsnet ordentlige i den østerrikske toppklubben.

– Det jeg oppnådde i Salzburg skyldes mye at jeg hadde gode medspillere, og jeg forventer at det blir mye av det samme med Dortmund. Det er en vanvittig kvalitet på spillertroppen, sa Haaland.

Godt i gang

19-åringen ble også spurt om at han igjen er tilbake i mesterligaen og har muligheten til å passere nevnte Lewandowski som mesterligaens mestscorende denne sesongen.

– Det blir fint å spille i mesterligaen igjen. Spillerstallen er veldig bra, og det blir spennende å se, sa han.

Livet som Dortmund-spiller er han godt i gang med. Språklig sett går det i tysk i storklubben, men det finnes unntak.

– Jeg har to danske gutter her som jeg kan snakke norsk med. De er fine fyrer, sa han.

Haaland ble klar for den tyske Bundesliga-klubben 29. desember. Han stemplet inn på sin første trening med klubben 3. januar og har siden lørdag vært i spanske Marbella på treingsleir sammen med sine lagkamerater.

19-åringen fra Bryne har fått tildelt trøye nummer 17.