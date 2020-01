Superduoen i sanden har rettet blikket mot OL

– Det har vært et historisk år for oss. Det har vært vårt beste år, sier sandvolleyballstjernen Anders Mol til NTB om året som har gått.

I 2019 vant Mol og Sørum sju turneringer, tok gull i EM og bronse i VM. I alt spilte duoen 70 kamper i fjor, 65 av dem endte med norsk seier.

– At vi tapte kun fem kamper i hele fjor er helt rått. Det har ingen lag noen gang gjort tidligere i sandvolleyball-historien. Det er ganske sykt, sier 22-åringen.

Nå er blikket rettet mot 2020, et år der hovedmålet er OL i Tokyo.

– OL har vært målet vårt helt fra vi startet denne satsingen for fem år siden. Da var det en drøm om å komme seg til OL, og vi trodde vi kanskje satte liste altfor høyt.

– Men nå er vi favoritter. Å ta gull i Tokyo er det aller største målet.

Skal spille seg i form

Sesongforberedelsene er allerede i gang, og om kort tid setter de kursen mot Tenerife. Der skal de være noen uker før sesongen for alvor starter i mars.

– Vi er kjent for å spille oss i form ved å spille turneringer, så vi kommer til å spille en del turneringer før OL, sier Mol om hvordan de skal forberede seg inn mot sommerlekene i Japan.

Etter at drømmen om et OL ble skapt for fem år siden, går de nå inn i turneringen med et tydelig favorittstempel.

– Vi har gått inn i mange turneringer der vi har vært favoritter, og har klart å prestere. Vi har alltid høye forventninger til oss selv, så da blir det litt lettere.

Kjenner litt på presset

– Men det er klart at når vi ser hvor mange nordmenn som reiser for å heie på oss så kjenner man litt på presset. Da må man liksom prestere, sier Mol før han legger til:

– Men det er supergøy med sånt engasjement fra volleyballinteresserte.

Å toppe fjoråret skal holde hardt, men 22-åringen forteller at de jobber utrettelig for å fortsette å utvikle seg videre.

– Det er ganske vilt hvor fort det har gått. Det er uvanlig at en 22- og en 24-åring fra Norge går rett til topps i verdensserien. Det er veldig spesielt det som har skjedd, sier Mol.