Beckhams lag valgte måljeger i MLS-draft

21-årige Robinson noterte 18 mål og 9 assist i sin siste sesong som universitetsspiller. Etter å ha blitt valgt ble han oppringt av Beckham på Skype.

– Velkommen til Miami. Dette blir et spennende år for oss. Du hadde en flott sesong, og det var gøy å følge deg. Vi gleder oss over at du skal ta med ferdighetene dine til Miami, sa Beckham.

Inter Miami debuterer i MLS når sesongen sparkes i gang i månedsskiftet februar-mars.

Laget hadde byttet til seg tredjevalget også, og brukte det på å hente høyrebacken Dylan Nealis fra Georgetown.

Nashville SC valgte forsvareren Jack Maher fra Indiana som nummer to. Det fikk han vite ved at en busslast med Nashville-supportere møtte opp utenfor hjemmet hans i St. Louis og sang navnet hans.

Ronny Deilas klubb New York City hadde 22.-valget og brukte det på midtbanespilleren Jesus Perez fra Chicago. Laget hentet dessuten Felicien Dumas fra Notre Dame med 48.-valget.