Liverpool-stjerne hylles av regjeringen

Mané slo klubbkamerat Mohamed Salah og Manchester Citys Riyad Mahrez i kåringen.

Prisen var Manés første, etter et glimrende 2019 med både mesterligaseier og annenplass i Premier League.

– Sadio har måttet kjempe for å utvikle seg og bli den beste spilleren på kontinentet. Når han har møtt vanskeligheter, har han valgt å bite tennene sammen for å komme videre, sier Senegals idrettsminister Matar Ba til nettstedet cafonline.com.

Sist sesong scoret Mané 22 mål på 36 ligakamper for Liverpool, mens det har blitt imponerende elleve mål på 19 kamper så langt denne sesongen.

I Afrikamesterskapet ble det tre mål på seks kamper for et Senegal som tapte finalen for Algerie.

De siste foregående årene er det Mohamed Salah som har vunnet prisen for Afrikas beste spiller.

– Jeg er veldig fornøyd med å vinne. Jeg er også veldig stolt. Dette er en stor dag for meg, sa Mané da han ble overrakt prisen i Egypt tirsdag.

På 61 kamper totalt i hele 2019 noterte senegaleseren seg for 34 mål og tolv målgivende pasninger.

Det er første gang på 17 år at en spiller fra Senegal vinner prisen. I 2002 vant El Hadji Diouf.