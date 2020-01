City lekte med United og slo byrivalen i ligacupsemifinalen

Dermed ser det blytungt ut for Manchester United å ta seg til en ligacupfinale. Returoppgjøret spilles i slutten av januar.

Gjestene åpnet best og tok en fortjent ledelse etter drøye kvarteret etter et kremmerhus av en scoring. Bernardo Silva fikk gå og gå før han skjøt fra 20 meter. Ballen limte seg opp i det lengste krysset til 1-0.

Kvarteret senere gikk City opp til 2-0. Silva spilte gjennom Riyad Mahrez, som lekkert dro av David de Gea og satte ballen i det åpne målet.

Og den første omgangen skulle gå fra vondt til verre for United. Fem minutter før pause var Andreas Pereira uheldig da han ble truffet av ballen etter at de Gea hadde reddet et skuddforsøk fra Kevin de Bruyne. Da sto det 0-3 på måltavla.

I tillegg til de tre målene hadde Raheem Sterling både en, to og tre store muligheter til å øke ytterligere før de første 45 minuttene var unnagjort.

United var noe mer med i den andre omgangen, men klarte ikke å skape det store trykket. Likevel er det en viss spenning i returoppgjøret etter at Marcus Rashford reduserte til 1-3 etter 70 minutter.

Han ble spilt alene gjennom av unggutten Mason Greenwood og plasserte ballen lekkert i hjørnet.

Flere mål ble det ikke på Old Trafford.