Predators-treneren fikk sparken

Også hans assistent Kevin McCarthy måtte forlate jobben. De to har vært 5,5 år i jobben og ledet laget til Stanley Cup-finale i 2017.

– Deres følelser for spillet og evnen til å motivere laget til å bli best, gjorde dette til et vanskelig valg, sa lagets generalmanager David Poile ifølge NHL.

Noen erstatter er ennå ikke på plass og allerede tirsdag kveld tar laget imot Boston Bruins.

Lagets siste tap kom mot borte mot Anaheim Ducks. Kampen ble avgjort etter straffer.