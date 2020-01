Økonomisk hoppuke-eventyr for Lindvik

21-åringen hoppet inn ikke mindre enn 33.600 sveitserfranc, tilsvarende i overkant av 300.000 kroner, på de fire rennene. Det er premiepenge-summer romerikingen aldri tidligere har vært i nærheten av.

Forrige sesong hoppet Lindvik inn i alt 12.400 sveitserfranc, tilsvarende drøye 110.000 kroner, i premiepenger i verdenscupen. 37 hoppere kom bedre ut enn 21-åringen. Etter hoppuka har han kun tre navn foran seg på denne sesongens pengeliste.

Overraskelsesmannen legger ikke skjul på at det plutselige inntektshoppet er kjærkomment.

– Det kommer veldig godt med. Det er godt å kunne klare seg selv uten å bekymre seg for sånne ting, smiler han.

21-åringen sier han så langt har fått hjelp til å finansiere hoppkarrieren av snille foreldre. Den bistanden ser han ikke ut til å trenge lenger.

Kraft topper

Medregnet pengepremien for tredjeplassen i Bischofshofen mandag har han hoppet inn 57.400 sveitserfranc, godt i overkant av en halv million kroner, i rene premiepenger fra Det internasjonale skiforbundet (FIS) så langt denne sesongen.

Østerrikeren Stefan Kraft står med mest av alle med i underkant av 750.000 kroner. Også tyskeren Karl Geiger og verdenscupleder Ryoyu Kobayashi er foran Lindvik.

21-åringens solide inntektshopp ble et tema også underveis i hoppuka. Til hoppernes nyttårsfeiring kom nemlig romerikingen blant annet i ny dress, hvilket ikke gikk upåaktet hen hos lagkameratene.

– Det er aller første gang han begynner å tjene penger, så han har vært ute og svidd av litt, ertet Johann André Forfang.

Etter å ha innkassert nye 5000 sveitserfranc for kvalifiseringsseieren i Innsbruck, ga hovedpersonen selv uttrykk for at han ikke hadde noen umiddelbare planer om at også de pengene skulle få bein å gå på.

Ny status

Kanskje blir inntektene han nå har skaffet seg øremerket boligkjøp. 21-åringen bor i øyeblikket hjemme hos pappa Trond og mamma Torill, riktignok i egen kjellerleilighet.

– Det blir nok sparing først, så får vi se etter hvert. Jeg har ikke dårlig tid. Jeg har for så vidt mitt eget sted og egen leilighet, men det blir nok å kjøpe seg noe om et par år, smilte hoppkometen til NTB underveis i hoppuka.

Hoppuke-suksessen vil også skape forandringer på andre måter enn bare saldoen på bankkontoen. I hvert fall hvis vi skal tro lagkamerat Daniel-André Tande. Han er klar på at et statushopp også kommer på kjøpet.

– Det er ganske stor forskjell på før og etter en pallplass i hoppuka. Det er plutselig mange flere som vet hvem du er, og du får høyere respekt i hoppmiljøet ved å vinne de rennene Marius gjør i denne hoppuka og i tillegg komme på pallen sammenlagt, sa han etter mandagens hoppukeavslutning.

Dermed blir det trolig ny hverdag på flere måter for norsk hoppsports nye stjerne.