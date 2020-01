Hoppikon spår norsk-japansk seiersduell i Bischofshofen

Hoppukeleder Dawid Kubacki har imidlertid ikke Schlierenzauer tro på i seierssammenheng, selv om polakken går inn i avslutningsrennet i Paul Aussleitner-bakken i Bischofshofen med 9,1 poengs forsprang på Marius Lindvik.

Tyske Karl Geiger og verdenscupleder Ryoyu Kobayashi fra Japan følger henholdsvis 4,2 og 4,6 poeng deretter. Schlierenzauer, som bedre enn de fleste kjenner følelsen av å stå på toppen av seierspallen, peker heller ikke på Geiger når NTB ber han vurdere og spå utfallet av mandagens drama.

– Jeg tror det blir jevnt og tett helt til siste slutt. I forkant av hoppuka sa jeg at Kobayashi kom til å vinne, men Lindvik har momentum med hensyn til flaks og selvtillit. Det er gøy å se, sier den blide østerrikeren på sletta i Bischofshofen og lanserer deretter bestemt sine to kandidater til sammenlagtseieren.

– Lindvik eller Kobayashi.

– Ikke Kubacki?

– Ikke for meg, svarer Schlierenzauer og begrunner det slik:

– Det er en følelse jeg har. Jeg krysser selvsagt fingrene for alle, men følelsen min sier Lindvik eller Kobayashi.

Seiersgrossist

Med 53 enkeltseirer i verdenscupen er Schlierenzauer hopphistoriens mestvinnende utøver. Det finske ikonet Matti Nykänen følger nærmest med 46. 29-åringen har også elleve gull og totalt 21 medaljer fra VM og OL på merittlista.

Hoppuka har han vunnet to ganger. Den første triumfen tok han i 2012 som 21-åring, samme antall år som Marius Lindvik er nå.

Seier blir det ikke i 2019/20-utgaven, men Schlierenzauer er ikke overrasket over at Lindvik er med i kampen foran avslutningen.

– Ikke egentlig. Ser du på resultatlistene fra Sommer Grand Prix-rennene i fjor, gjorde han alltid fantastiske hopp. Han har en veldig interessant teknikk, som fungerer godt nå. Det er gøy for Norge og gøy for hele hoppfamilien at det kommer opp en ny ung utøver, sier østerrikeren.

Han vil ikke være med på at det er en hemsko for Lindvik at han er debutant i hoppuka og sånn sett ikke har den samme rutinen som sine rivaler mandag.

– Nei. Det var samme historie med meg og Anders Jacobsen i 2006. Det var min første gang her, og jeg var nær ved å vinne. Når du er ung tenker du ikke så mye, du bare nyter følelsen av å være i god form, smiler Schlierenzauer.

Jacobsen vant sammenlagt i Schlierenzauers hoppuke-debut for 13 år siden. Østerrikeren ble nummer to.

Stabiliteten imponerer

En annen østerriksk legende i hoppbakken har også tro på Marius Lindvik foran mandagens thrilleravslutning. Andreas Goldberger er prøvehopper og hopper med hjelmkamera for å gi TV-seerne et inntrykk av bakken i Bischofshofen.

47-åringen, som i likhet med Schlierenzauer vant hoppuka to ganger som aktiv, vil ikke avskrive noen av de fire i toppen av sammenlagtlista.

– Fem meter i denne bakken utgjør vel ni poeng, så alt er mulig. Selv for Kobayashi. Jeg tror det blir en god fight, smiler Goldberger til NTB.

Han har latt seg imponere av Marius Lindvik, men ikke først og fremst av nordmannens toppnivå.

– Jeg er ikke overrasket over at han hopper godt, men er litt overrasket over stabiliteten hans. Han har kun gjort ett dårlig hopp i denne turneringen, og det var det andre i Oberstdorf under dårlige forhold. Han er så stabil, sier Goldberger.

Mandag kveld kommer svaret på om Lindviks stabilitet gjør ham til tidenes niende norske hoppukevinner. Olaf B. Bjørnstad, Toralf Engan, Torgeir Brandtzæg, Bjørn Wirkola, Ingolf Mork, Espen Bredesen, Sigurd Pettersen og Anders Jacobsen har klart bragden før ham.