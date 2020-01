Zuccarellos Wild tapte på straffeslag

Hjemmelaget tok ledelsen etter fem minutter og ett sekund ved Kevin Fiala etter tvilsomt målvaktsspill fra Flames' David Rittich. Fiala fyrte av fra venstre sirkel under power play, og pucken skled inn mellom målvaktens bein. Wild var i overtall etter at Brodie ble vist til benken.

Canadierne slo tilbake etter ni minutter og 32 sekunder mens Zuccarello var ute i straffetid. Målscorer var Milan Lucic.

Foligno ble tomålsscorer

Etter ti minutter og seks sekunder gikk Minnesota igjen opp i ledelsen da Marcus Foligno satte pucken i mål. Drøye fem minutter senere, etter 15 minutter og 40 sekunder, utlignet Flames' Travis Harmonic

46 sekunder før første periode var ferdig satte Foligno inn sitt andre mål fra den venstre sirkelen. Wild kunne dermed gå av isen med en 3-2-ledelse.

Etter hvilen ble ingen mål scoret, før Michael Stone fikk pucken i nettet ett minutt og 55 sekunder ut i tredje periode. Wild svarte raskt med Jordan Greenway, før Mark Giordano utlignet etter 14 minutter og 32 sekunder. Lagene endte tredje periode på stillingen 4–4.

Flere muligheter på overtid

Wild hadde flere muligheter i overtall på overtiden etter Giordanos utvisning, men ingen av lagets tre skudd på mål gikk inn, og dermed var det duket for straffeslag.

Dillon Dube satte inn den avgjørende straffen for Wild etter at Kunin brant sin straffe for Wild. Den jevnspilte kampen endte dermed 4-5 til Flames, som så vidt ledet skuddstatistikken, med 37 mot 34 skudd.

Mats Zuccarello spilte 15 minutter og 44 sekunder for Wild. Han fyrte av tre skudd uten hell, og bommet på sin straffe.