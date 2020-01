Vikings knuste Saints-drømmen igjen

Kirk Cousins kastet en touchdownpasning til Kyle Rudolph etter 4.20 i forlengningen og ga gjestene fra Minnesota 26-20-seier i Superdome. Belønningen er bortekamp mot topprangerte San Francisco 49ers i kvartfinalen kommende helg.

Noen timer senere ble Seattle Seahawks tredje bortelag av fire som vant i den første sluttspillrunden da Philadelphia Eagles ble slått 17-9, i en kamp der Eagles-quarterback Carson Wentz måtte ut tidlig med hjernerystelse. I hans fravær førte Russel Wilson gjestene til seieren som gir kamp mot Green Bay Packers i kvartfinalen.

I New Orleans tvang Saints fram forlengning da Will Lutz traff med et trepoengspark fra 49 yards to sekunder før slutt, men hjemmelaget fikk aldri ballen i forlengningen. Cousins førte sitt lag 75 yards og avgjorde med touchdown i første angrep.

Nøkkelen var en pasning på 43 yards til Adam Thielen, som fanget ballen to yards fra mållinjen. I tredje forsøk deretter havnet ballen i hendene på Rudolph i hjørnet av målsonen. Rudolph dyttet sin nærmeste motspiller før han fikk ballen, men Saints håpet forgjeves på annullering etter videodømming.

Taklet presset

– De satte Kirk under voldsomt press, men han fikk til en perfekt pasning. Jeg er stolt av ham og alle andre, som taklet støyen og presset, sa Rudolph.

– Dette var en stor lagseier, sa Cousins.

Dalvin Cook hadde 130 angrepsyards fordelt på løp og pasningsmottak og scoret to touchdown.

Hjemmelagets 40-årige quarterbackstjerne Drew Brees måtte tåle en ny massiv skuffelse. I fjor tapte Saints hjemme for Los Angeles Rams etter forlengning i semifinalen, men enda vondest var tapet mot Vikings for to år siden. Da ledet Saints kvartfinalen inntil Vikings scoret et mirakuløst touchdown fra 61 yards med kampens aller siste spill.

Saints satte ny NFL-rekord med bare åtte balltap fordelt på de 16 grunnseriekampene, men Brees ga bort ballen to ganger søndag. En gang kastet han ballen til motspiller, en gang mistet han den da han ble taklet. Det kostet laget dyrt.

Ødeleggende skade

For Eagles ble Wentz' skade ødeleggende. I lagets annet angrep for kvelden ble han taklet bakfra hjelm mot hjelm, og han kom aldri tilbake på banen. Inn kom den 40-årige reserven Josh McCown, som ble den eldste sluttspilldebutant noensinne i NFL. Han spilte ikke dårlig, og holdt laget inne i kampen, men greide ikke å omsette de avgjørende situasjonene i poeng.

For to år siden ble Wentz skadd i slutten av grunnserien. Lite ansette Nick Foles kom inn og førte laget til en usannsynlig superbowlseier, men McCown greide ikke å følge opp det eventyret.

Russell Wilson hadde 325 pasningsyards, omtrent halvparten til D.K. Metcalf, og løp også med ballen 45 yards. Hans 53 yards touchdownpasning til Metcalf i 3. periode ga Seahawks et forsprang Eagles aldri tok igjen.