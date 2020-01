Russerne sterkest i Tour de Ski-finalen – Klæbo nummer tre

Simen Hegstad Krüger gjorde en imponerende sisteetappe og var først i mål på fellesstarten, mens Sjur Røthe fulgte rett bak og ble nummer to på etappen.

– Ja, det var gøy. Det har ikke vært helt som jeg hadde håpet til nå i touren, så da var det fint å få til et godt løp opp bakken, sa Simen Hegstad Krüger til NRK etter målgang.

Klæbo hadde den gule ledertrøya og ledet med ett sekund på Bolsjunov før den siste fellesstarten opp slalåmbakken i Alpe Cermis. I mål var Bolsjunov 26 sekunder foran landsmannen Sergej Ustjugov, mens Klæbo tapte og endte litt over minuttet bak.

Som ventet ble russerne for sterke, og Klæbo fikk raskt problemer da slalåmbakken startet.

– Vi hadde som mål å vinne Tour de Ski, så vi er litt skuffet over at vi ikke klarte det. Det er to (russere) som er fryktelig gode, så tredjeplassen var en realistisk mulighet, sa landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

Klæbo tapte hele tiden opp slalåmbakken, men reddet tredjeplassen foran Sjur Røthe, som nok en gang ble nummer fire.

– Jeg hadde bestemt meg for å ta ut det som var igjen av krefter. Men Simen ble for tøff, sa Røthe.

Nossum mener at Klæbo har en del å gå på for å tåle slalåmbakken bedre.

– Han kan bli bedre. Men det går på bekostning av andre ting, sa Nossum.