Norsk landslagstrener: – Vi skal teppebombe dalen

For første gang er det fellesstart siste dagen, og svært mye kan skje allerede på de seks kilometerne inn til der alpinbakken Alpe Cermis starter på andre siden av tettstedet Cavalese i Val di Fiemme.

Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo er i beste posisjon før manndomsprøven senere i dag.

– Dette blir veldig spennende. Jeg gleder meg stort. Dette kommer til å bli et artig skirenn, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

– Det er smalt og frykt for kaos. Pål Golberg mener det er så smalt at det er helsefarlig og at løypa slett ikke egner seg for fellesstart?

– Jeg bruker mer energi på det som skal skje fra bunnen av bakken og opp. Tour de Ski blir forhåpentligvis ikke avgjort nedover der, men vi må selvsagt holde oss unna uhell.

Forberedt

Landslagsledelsen er forberedt på at både ski og staver kan ryke i uhell på den siste etappen.

En rekke folk fra lagets sponsorer er på tur i Italia, og flere av disse skal inn i støtteapparatet på avslutningsdagen. I tillegg har Norge et tjuetalls personer i støtteapparatet fra før som skal brukes til ulike oppgaver.

– Vi skal teppebombe dalen med stavposter. Vi kommer til å ha mellom 20 og 25 stavposter og 50 mann i arbeid underveis.

Pål Golberg er på 4.-plass i sammendraget før fellesstarten. Han mener det er uhørt at arrangøren har erstattet den tidligere jaktstarten med fellesstart.

– Det er noe forbannet tull. Det må det gå an å si. Det kan absolutt skje uhell, og det kan være farlig. Jeg håper at folk har respekt for resultatlista som er satt fra start og at de opptrer disiplinerte. Jeg er redd for mange scenarioer. Johannes (Høsflot Klæbo) kan ryke en stav før vi har gått 2,5 kilometer og ligger som nummer 40. Da er det over før det er begynt.

Golberg sier at det aldri er plass til mer enn to i bredden og at det er gress og asfalt på siden om noen skulle kjøre ut.

– Det er noe stort tull. Det er jo bart utenfor løypa. Noen steder er det gress, noen steder asfalt. Jeg er redd for at det kommer til å gå ille, men de har vel bra kontroll på det de som har bestemt det her, sier Golberg ironisk.

Respekt

Astrid Uhrenholdt Jacobsen poengterte at det ikke skal mer enn én kronidiot til før det blir krise.

Russeren Sergej Ustjugov er også redd for at han i verste fall kan skade seg.

– Det vil bli et vilt løp fordi de flate partiene er ikke spesielt egnet for en fellesstart. Det er viktigste for meg er å ikke brekke hånd, bein eller ødelegge meg. Det er ikke så farlig å knekke staver eller ski fordi det kan byttes, men det er verre med kroppen, sier Ustjugov på spørsmål fra VG.

Sjur Røthe var ikke like pessimistisk som sine konkurrenter.

– Jeg håper og tror at folk finner sin plass. Jeg tror at vi har såpass respekt for hverandre at dette kommer til å gå bra.

Ustjugov er kanskje den største favoritten til å vinne til slutt. Han er 15 sekunder bak Klæbo i sammendraget før etappen, men er normalt bedre opp den bratte bakken.

Therese Johaug er skyhøy favoritt i kvinneklassen.